Новый iPhone SE протестировали в DxOMark

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали камеру iPhone SE второго поколения, который оценен в 400 долларов. Итак, аппарат набрал 101 итоговый балл, что хуже результата 36 моделей в рейтинге. Новинку обошли такие смартфоны, как HTC U12+, Motorola Edge+ и Xiaomi Mi 9. Сравнимый результат показали модели iPhone XR и Google Pixel 3a.

Фотовозможности iPhone SE (2020) были оценены в 103 балла, а видео – 98 баллов. В целом, основная камера почти не уступает более дорогому iPhone 11, слегка проигрывая в плане зума и боке. Также отметим отсутствие в доступной новинке ультраширокоугольной камеры. Фронтальная камера iPhone SE (2020) показала результат в 84 балла, что ставит её на одну ступень с недавними флагманами Huawei Mate 30 Pro 5G и Xiaomi Mi Mix 3.