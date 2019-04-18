Новый iPhone получит улучшенную камеру

До релиза iPhone еще больше полугода, а на просторах интернета уже начали обсуждать возможные улучшения нового устройства. Например, некоторые инсайдеры, которым вполне может доверять, говорят о том, что компания Apple активно работает над улучшением камеры TrueDepth. Вероятно, эта технология будет основной в улучшенной системе камер, которую нам покажут уже в октябре этого года. Хотя, конечно, уже сейчас можно ожидать производительного процессора, более качественный дисплей, больше каких-то специфических улучшений операционной системы. В принципе, из года в год компания Apple показывает один и тот же набор инноваций, что вполне устраивает потенциальных покупателей. Еще бы цену сделали адекватной и вообще было бы хорошо.