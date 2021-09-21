Новый iPhone получит вырез в дисплее, 48 Мп камеру и сканер в дисплее

Перейдя на более плотный сенсор, компания могла бы использовать технологию объединения пикселей, чтобы люди могли делать снимки с высоким разрешением в течение дня и менее шумные, когда солнце начинает садиться. Заглядывая в будущее, Куо сказал, что Apple планирует добавить в iPhone датчик отпечатков пальцев на дисплее в 2023 году. Ранее аналитик предсказывал, что это произойдет в следующем году, но теперь отмечает, что более медленный, чем ожидалось, процесс разработки задержал развертывание этой функции. Это значительная задержка, если учесть, что в ранних отчетах о линейке iPhone 13 предполагалось, что эти телефоны будут иметь встроенные датчики отпечатков пальцев. Точно так же он ожидает, что компания выпустит складной iPhone в 2024 году, хотя ранее он предсказывал, что мы увидим устройство где-то в 2023 году.