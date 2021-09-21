Новый iPhone получит вырез в дисплее, 48 Мп камеру и сканер в дисплее

Хотя Apple анонсировала свою линейку iPhone 13 только на прошлой неделе, но аналитик Минг-Чи Куо уже прогнозирует линейку компании 2022 года. Согласно публикации инвестора, с которым ознакомилось издание MacRumors, Куо утверждает, что Apple выпустит три новых iPhone во второй половине следующего года. Сообщается, что две высокопроизводительные модели будут иметь вырезы в дисплеях с отверстиями и 48-мегапиксельную основную камеру. Другими словами, ожидается, что Apple начнет отходить от дизайна с «бровью», который определял ее телефоны с момента выпуска iPhone X в 2017 году. Переход на 48-мегапиксельную камеру также станет значительным изменением для компании— последние iPhone поставлялись исключительно с 12-мегапиксельными основными камерами.

Перейдя на более плотный сенсор, компания могла бы использовать технологию объединения пикселей, чтобы люди могли делать снимки с высоким разрешением в течение дня и менее шумные, когда солнце начинает садиться. Заглядывая в будущее, Куо сказал, что Apple планирует добавить в iPhone датчик отпечатков пальцев на дисплее в 2023 году. Ранее аналитик предсказывал, что это произойдет в следующем году, но теперь отмечает, что более медленный, чем ожидалось, процесс разработки задержал развертывание этой функции. Это значительная задержка, если учесть, что в ранних отчетах о линейке iPhone 13 предполагалось, что эти телефоны будут иметь встроенные датчики отпечатков пальцев. Точно так же он ожидает, что компания выпустит складной iPhone в 2024 году, хотя ранее он предсказывал, что мы увидим устройство где-то в 2023 году.
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