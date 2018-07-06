Новый iPhone выйдет в пяти расцветках

Небезызвестный аналитик Минг-Чи Куо поделился свежей порцией подробностей о грядущих iPhone, официальный выход которых ожидается осенью этого года. По словам аналитика, обновлённый iPhone X и его старшая версия с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем выйдут в белой, чёрной и золотистой расцветках, а более доступный 6,1-дюймовый iPhone c LCD-дисплеем – в пяти цветах, среди которых красный, голубой, оранжевый, серый и белый. Утверждается, что 6,5-дюймовый iPhone X Plus будет стоить те же 1000 долларов, что и нынешний iPhone X, а вот 6,1-дюймовый iPhone будет стоить 700 долларов.