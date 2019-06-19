Новый iPod touch

При попытке согнуть аппарат блогера ждал неприятный сюрприз. Несмотря на отсутствие трещин и сколов на дисплее и сохранение геометрии корпуса iPod touch полностью вышел из строя: матрица покрылась вертикальными полосами, а сам мультимедийный плеер перестал реагировать на кнопку включения. Нильсен отметил, что большинство смартфонов сохранило работоспособность после такой процедуры, и констатировал, что новинка провалила испытание.Четырехдюймовый дисплей новинки оказался устойчивым к случайным царапинам при контакте с острыми предметами — в отличие от алюминиевого корпуса, поверхность которого оказалось легко повредить. 3,5-мм аудиоразъем устройства, выполненный из пластика также поддался воздействию канцелярского ножа. 12-секундный нагрев экрана зажигалкой не вызвал необратимых последствий: гаджет полностью восстановился через несколько секунд и продолжил работать.