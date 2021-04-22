Новый игровой смартфон Nubia Red Magic засветился в TENAA

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о новом игровом смартфоне Nubia Red Magic, который проходит под кодовым названием NX666J. Аппарат получит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, восьмиядерную платформу с тактовой частотой 2,84 ГГц и модемом для мобильных сетей пятого поколения, врезанную фронтальную камеру разрешением 16 Мп, основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, подэкранный дактилоскопический сенсор, 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4100 мАч, корпус с габаритами 163,04:75,34:8,20 мм и массой 186,4 г, а также предустановленную ОС Android 11.