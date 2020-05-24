Новый изогнутый монитор ViewSonic ELITE XG270QC

ViewSonic представила новый новый 27-дюймовый изогнутый игровой монитор Elite XG270QC, который будет выпущен в следующем месяце. Он имеет разрешение 2560x1440 (QHD), частоту обновления 165 Гц и время отклика 3 мс (1 мс MPRT), а также кривизну 1500R для лучшего погружения.

XG270QC поставляется с технологией PureXP, чтобы уменьшить размытость при движении. Этот аспект был настроен совместно с Blur Busters и программное обеспечение PureXP обеспечивает четыре уровня оптимизированного уменьшения размытия движения, позволяя пользователям настраивать его по своему усмотрению. Кроме того, Blur Busters также доработали свои прошивки, чтобы иметь частоту обновления 240 Гц и панель IPS 1 мс, гарантируя, что игровой процесс всегда будет максимально плавным.

Монитор получил сертификат VESA DisplayHDR 400 и имеет яркость 550 кд/м2, а также имеет широкий цветовой охват DCI-P3 90%. Он дополняется AMD FreeSync Premium Pro и собственным программным обеспечением ELITE Display Controller от ViewSonic, последнее из которых помогает оптимизировать любые настройки монитора и настройки освещения RGB.