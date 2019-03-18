Новый концептуальный телефон от ZTE

У ZTE появился новый концептуальный телефон, в котором есть еще одно место для размещения фронтальной камеры.

Для обеспечения тонких лицевых панелей телефона ZTE Axon V оснащено боковой установкой 3D-камеры. Он состоит из двух датчиков, установленных на выступе вдоль верхней правой части его корпуса. В результате соотношение экрана к телу близко к 100%. ZTE Axon V оснащен 6,8-дюймовой OLED-панелью с соотношением сторон 21: 9, что сделано для того, чтобы предоставить пользователю более кинематографический опыт при потоковой передаче видео.

ZTE будет использовать дополнительное пространство, созданное специальной вкладкой, чтобы оснастить устройство батареей большой емкости. Несмотря на свой нынешний концептуальный статус, есть большая вероятность, что этот телефон появится на рынке в этом году.