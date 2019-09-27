Новый король DxOMark среди камерофонов

Каждый новый флагман Huawei становится лидером рейтинга DxOMark среди лучших камерофонов.

Камера

У смартфона Huawei Mate 30 Pro основная камера состоит из четырех модулей: 40-мегапиксельный основной сенсор SuperSensing с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией

40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера Ultra-Wide Cine (f/1.8, электронная стабилизация)

8-мегапиксельная телефото камера (f/2.4, 3-кратный оптический, 5-кратный гибридный и 30-кратный цифровой зум) и модуль 3D Depth Sensing Camera

Huawei Mate 30 Pro занял почетное первое место.

Huawei Mate 30 Pro получил 131 балл за фотовозможности и 100 баллов за видеосъемку. Общий балл составил 121. У предыдущего лидера Samsung Galaxy Note 10+ 5G 117 баллов: 126 за фото и 101 за видео.

Фронтальная камера получила 93 балла, это меньше чем у бывшего лидера Samsung Galaxy Note 10+ 5G 99 баллов.

Специалисты DxOMark похвалили смартфон за детализацию, цветопередачу, целевую экспозицию, минимум шумов. Из минусов отметили: потеря детализации при приближении, нестабильность фокусировки, шумы на видео при слабом освещении.