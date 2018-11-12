Новый модем Intel XMM 8160 5G может использоваться в первых iPhone 5G

Intel - один из крупнейших мобильных игроков в мире - наконец-то объявил о своих планах для сети следующего поколения в виде своего нового модема XMM 8160 5G. Модем XMM 8160 должен быть выпущен производителям примерно во второй половине 2019 года.

Intel хочет производить свои 5G чипы раньше, чем планировалось, что важно для тестирования на предстоящих iPhone. Перемещение производства более чем на шесть месяцев должно позволить Apple и другим производителям смартфонов протестировать чип, прежде чем создавать устройства с поддержкой 5G в 2020 году. Intel отмечает, что первые «коммерчески доступные» смартфоны с новым модемом XMM 8160 5G поступят в первой половине 2020 года, но Apple, скорее всего будет ждать следующую версию - 8161.