Новый модный смартфон Mi A2Lite

2018-07-28, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Mi A2Lite; [77]
В сердце гаджета лежит 8-ядерный чипсет Snapdragon 625 от Qualcomm. Предусмотрены камеры на 12 + 5 Мп на задней панели и на 5 Мп спереди (первая с автофокусировкой), порты MicroUSB и ИК. У новинки имеются MicroSD-слот и аудиовыход (3.5 мм) для наушников, а также раздельные слоты для двух сим-карт и флеш.В отдельных деталях Xiaomi Mi A2 Lite выглядит более интересным в сравнении с Mi A2. Так, первый получил более емкий аккумулятор (4000 мА/ч против 3010) и 5,64-дюймовый экран (Full HD+) с модным ныне вырезом. О стоимости смартфона пока неизвестно.


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