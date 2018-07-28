Новый модный смартфон Mi A2Lite

В сердце гаджета лежит 8-ядерный чипсет Snapdragon 625 от Qualcomm. Предусмотрены камеры на 12 + 5 Мп на задней панели и на 5 Мп спереди (первая с автофокусировкой), порты MicroUSB и ИК. У новинки имеются MicroSD-слот и аудиовыход (3.5 мм) для наушников, а также раздельные слоты для двух сим-карт и флеш.В отдельных деталях Xiaomi Mi A2 Lite выглядит более интересным в сравнении с Mi A2. Так, первый получил более емкий аккумулятор (4000 мА/ч против 3010) и 5,64-дюймовый экран (Full HD+) с модным ныне вырезом. О стоимости смартфона пока неизвестно.