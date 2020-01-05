Новый монитор Benq Zowie XL2546 поддерживает технологию DyAc

BenQ только что анонсировал свой новый игровой монитор ZOWIE XL2740, предлагая новую 27-дюймовую панель TN Film с собственным разрешением 1920 x 1080 и сверхбыстрой частотой обновления 240 Гц.

Новый монитор ZOWIE XL2740 нацелен на любителей киберспорта: LFC обеспечивает низкую частоту кадров, сверхбыстрое время отклика GtG 0,5 мс и частоту обновления 240 Гц. Добавление технологии DyAc + (Dynamic Accuracy Plus) для повышения точности и уменьшения размытости при движении.

Монитор ZOWIE XL2740 использует коэффициент контрастности 1000: 1, яркость 32 кд / м2, углы обзора 170/160 градусов, 8-битный цвет и стандартную цветовую гамму sRGB. Имеется настройки наклона, высоты и поворота с множеством возможностей подключения между DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, HDMI 1.4 и двухканальными разъемами DVI. Есть также несколько портов USB, а также 3,5-мм разъем для наушников и микрофона.