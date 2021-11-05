Новый монитор MSI серии Summit

Монитор серии Summit MS321 отличается эргономичным, точным цветовым оформлением и эксклюзивным приложением MSI Productivity Intelligence (PI) для повышения эффективности работы пользователей. У него лучшая панель с разрешением 4K (3840x2160), 136% sRGB и 95% DCI-P3. Summit MS321UP также предварительно откалиброван на заводе, чтобы гарантировать лучшую в отрасли точность цветопередачи. Дисплей прошел строгие испытания, чтобы гарантировать более плавные градации цвета, лучшую однородность и высокую точность цветопередачи с дельта-E значения цветового различия. Summit MS321 также поставляется с новым эргономичным оборудованием и интеллектуальными программными функциями, такими как аппаратный магнитный кожух монитора и встроенный кард-ридер. Вы также можете интуитивно обмениваться файлами и создавать резервные копии через кардридер с его высокой скоростью передачи данных USB 3.2 gen 1. Эксклюзивный MSI PI Приложение поддерживает технологию True Color, KVM, интеллектуальную яркость и цветовую температуру, а также активное шумоподавление. Все эти функции помогут вам встать на вершину и превзойти вершину.

Эксклюзивное приложение PI от MSI предлагает множество интеллектуальных и интуитивно понятных функций. С процессором MSI PI в Summit MS321 вы можете сохранять все свои профили параметров цвета на мониторе, а не на компьютере. Благодаря интеллектуальному датчику Summit MS321 автоматически определяет уровни окружающего освещения, чтобы отрегулировать яркость и цветовую температуру на экране для большего комфорта при просмотре. Он также поставляется с активным шумоподавлением, чтобы помочь улучшить качество конференц-связи или онлайн-чата. Приложение MSI PI App предоставляет вам функцию KVM, так что вам понадобится только одна клавиатура и одна мышь для управления двумя устройствами через Summit MS321, который функционирует как переключатель KVM. Просто переместите и щелкните мышью, и вы сможете переключаться между этими двумя устройствами.
Комментарии и отзывы MSI Summit MS321
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