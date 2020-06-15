Новый монитор Xiaomi получил частоту обновления 165 Гц

Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов 27-дюймовой моделью с частотой обновления 165 Гц. Новинка также характеризуется IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, временем отклика 1 мс, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой расширенного динамического диапазона, портами USB 3.0, интерфейсами DisplayPort и HDMI, 3,5-мм разъемом для наушников и 3-летней гарантией. По предварительному заказу монитор доступен по цене в 268 долларов, а уже после начала продаж за него попросят 310 долларов. Ранее сообщалось, что Xiaomi готовит к выходу монитор с разрешением 4K.