Новый недорогой смартфон C15 Pro+ с Helio A22

Экранная панель имеет формат 19:9, размер диагонали составляет 6,088 дюйма. Соотношение площади дисплей и всей фронтальной поверхности составляет 85,5%. Селфи-камера снабжена датчиком изображения на 5 МП. Камера состоит из двух блоков оптики на 8 МП и 2 МП. Энергоснабжение устройства возложено на батарею емкостью 3200 мАч.В основу электронной платформы положен мобильный чипсет MediaTek MT 6761. Арсенал памяти включает в себя 3 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-носитель на 32 ГБ. В качестве операционной системы используется 9-я версия Android.Стоимость новинки составит 75 долларов.