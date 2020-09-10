Новый ноутбук Huawei MateBook 14 получил Ryzen 7 4800H

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью MateBook 14, который скоро появится в европейской продаже. Новинка характеризуется процессорами Ryzen 5 4600H или Ryzen 7 4800H, видеокартой AMD Radeon RX Vega 7, 14-дюймовым сенсорным IPS-панелью с разрешением 2160:1440 пикселей и яркостью 300 кд/м2, двумя портами USB-A (3.2), одним USB-C, одним интерфейсом HDMI (2.0), 3,5-мм разъемом для наушников, серебристым корпусом массой 1,49 кг, аккумулятором ёмкостью 56 Втч и поддержкой зарядки мощностью 65 Вт. Ноутбук появится в продаже в октябре в версии с Ryzen 5 4600H, 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 256 ГБ по цене в 850 евро. Также пользователи смогут выбрать из вариантов с Ryzen 5 4600H и 16/512 ГБ памяти за 950 евро и Ryzen 7 4800H с 16/512 ГБ за 1050 евро.