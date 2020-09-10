Новый ноутбук Huawei MateBook X вышел в Европе

Компания Huawei дала старт европейским продажам ноутбука MateBook X, который вышел в Китае в конце августа. Новинка характеризуется 13-дюймовым сенсорным 3K-дисплеем, чувствительным к силе нажатия тачпадом, соотношением сторон 3:2, 100% охватом цветовой палитры sRGB и контрастностью до 1500:1, процессорами Core 10-го поколения, пассивной системой охлаждения, четырьмя динамиками, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, скрываемой камерой, двумя разъемами USB-C и зарядным устройством мощностью 65 Вт. Масса ноутбука составляет 1 кг. Версия с чипом Core i5 оценена в 1600 евро, а с Core i7 – 1800 евро.

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