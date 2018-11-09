Новый патент Apple для наушников, которые определяют в каком ухе находятся

Компания Apple получила патент на наушники названием "Система и метод автоматического обнаружения левого уха для наушников». Согласно новому патенту, их главной особенностью будет симметричный дизайн, который исключает привязку к левому и правому уху.

Патентные заявки описывают систему, в которой каждый наушник будет иметь пять микрофонов для определения того, в каком ухе они оказались. Как только наушники определили размещение, они могут использовать микрофонные массивы, используя один микрофон для захвата вашего голоса, а второй - для устранения фонового шума, чтобы вы могли их четко слышать. В патенте основное внимание уделяется технологии, которая определяет, какой наушник на какое ухо надет. Но, как это всегда бывает с патентами Apple, нет никаких признаков того, что компания использует эту технологию в конечном продукте.