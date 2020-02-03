Новый патент Huawei Mate X2

В Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза появился патент второго поколения складного Huawei Mate X.

Дизайн устройства очень похож на предложенный его предшественником. Существенная разница, касается самого дисплея, теперь он закрывается вовнутрь.

Будущий смартфон складывается не равномерно по полам из-за небольшой боковой панели в котором может быть реализован миниатюрный экран с двумя фронтальными камерами. Там же на задней стороне расположен модуль с четырьмя объективами. В довершение всего смартфон получит стилус для вставки в отверстие ниже, в чистом стиле Galaxy Note.