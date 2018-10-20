Новый полноэкранный смартфон itel A45

Смартфон имеет 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной постоянной памяти с возможностью расширения посредством micro SD карт памяти до 32 Гб. За высокую автономность работы смартфона отвечает литий-полимерная батарея объемом 2700 мАч, что позволяет itel A45 работать без подзарядки продолжительное время.tel A45 получил основную двойную камеру 5 + 0,3 Мп с автофокусом, LED-вспышкой, возможностью выбора режима съемки и использования дополнительных эффектов. Камера также поддерживает панорамную съемку и портретную съемку с эффектом боке, а анимированные маски делают снимки более живыми и красочными. itel A45 оснащен всеми современными технологиями для комфортной коммуникации и навигации. Смартфон поддерживает работу 2-х SIM-карт в режиме ожидания.Работает аппарат на базе четырехъядерного процессора Mediatek MT6739WA с тактовой частотой 1,3 ГГц, а за графику отвечает ускоритель PowerVR Rogue GE8100, разработанный на базе архитектуры Rogue и работающий на частоте 570 МГц.Стоимость смартфона составит 5400 тысяч рублей.