Новый прочный фитнес-трекер - Casio G-Shock GBD-H1000

Популярный производитель неубиваемых часов Casio официально представил свой долгожданный фитнес-трекер G-Shock GBD-H1000.

Новинка поставляется в ударопрочном поликарбонатном корпусе и оснащен встроенным GPS, оптическим датчиком частоты сердечных сокращений, высотомером для отображения высоты и атмосферного давления, компасом, термометром и акселерометром.

G-Shock GBD-H1000 синхронизируется со смартфоном для отображения информации о количестве пройденных шагов, сожженных калорий и темпе тренировок. Часы получили ЖК-дисплей с памятью в пикселях, который может отображать гораздо больше информации, чем большинство стандартных дисплеев G-Shock.

Срок службы батареи составляет 14 часов с включенным GPS, а по словам Casio, для регулярного износа и подсчета шагов G-Shock GBD-H1000 может работать до 12 месяцев. G-Shock GBD-H1000 работает от солнечных батарей, но их также можно заряжать через USB. Новинка появится в продаже в апреле этого года.