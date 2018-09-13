Новый продукт бренда Vivo

Новый смартфон весит 149,3 грамма. Его размеры составляют 154,81 х 75,03 х 7,89 мм.Конструкция главной камеры оборудована двумя оптическими сенсорами на 2 МП и 16 МП. Селфи-камера оснащена оптикой разрешением 16 МП. Модель V1730EA имеет в своем арсенале дактилоскопический сканер и батарею мощностью 3180 мАч.Центральный процессор включает в себя восемь ядер, способных развивать частоту 2,2 ГГц. «Оперативка» имеет объем 4 ГБ. Энергонезависимая память представлена вариациями 32 ГБ и 64 ГБ. Программным интерфейсом служит Android версии 8.1.Смартфон принадлежит к средней ценовой категории. Экран новинки имеет дисплей с приличным размером диагонали 6,26 дюйма. OLED-панель обеспечивает разрешение 2280 х 1080 пикселей. О стоимости смартфона пока неизвестно.