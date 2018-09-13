Новый продукт бренда Vivo

2018-09-13, Автор - Мария Шмелева; Продукт - V1730EA; [78]
Новый смартфон весит 149,3 грамма. Его размеры составляют 154,81 х 75,03 х 7,89 мм.Конструкция главной камеры оборудована двумя оптическими сенсорами на 2 МП и 16 МП. Селфи-камера оснащена оптикой разрешением 16 МП. Модель V1730EA имеет в своем арсенале дактилоскопический сканер и батарею мощностью 3180 мАч.Центральный процессор включает в себя восемь ядер, способных развивать частоту 2,2 ГГц. «Оперативка» имеет объем 4 ГБ. Энергонезависимая память представлена вариациями 32 ГБ и 64 ГБ. Программным интерфейсом служит Android версии 8.1.Смартфон принадлежит к средней ценовой категории. Экран новинки имеет дисплей с приличным размером диагонали 6,26 дюйма. OLED-панель обеспечивает разрешение 2280 х 1080 пикселей. О стоимости смартфона пока неизвестно.


Комментарии:
Игровой смартфон Razer Phone 2...
Игровой смартфон Razer Phone 2Дисплей имеет формат 16:9, а его разрешение составит 2560 х 1440 пикселей. Специалисты бенчмарка не увере...
Недорогой смартфон Muze E5 LTE...
Недорогой смартфон Muze E5 LTEКомпания выпустила новинку в этом году с хорошими характеристиками. Главное устройство для съемки снабжен...
Geekbench раскрыл объем ОЗУ в iPhone XS ...
Geekbench раскрыл объем ОЗУ в iPhone XS Как известно, компания Apple во время презентации не называет объем оперативной памяти в своих смартфонах...
Беззеркальная камера Nikon Z7 оценена в ...
Беззеркальная камера Nikon Z7 оценена в Компания Nikon поделилась подробностями российского релиза полнокадровых беззеркальных камер Nikon Z7 и N...
Обзор Razer Mamba Elite (RZ01-02560100-R...
Обзор Razer Mamba Elite (RZ01-02560100-RВ конце августа компания Razer пополнила модельный ряд проводных игровых мышек новой Razer Mamba Elite...
Опубликовано первое видео с камеры iPhon...
Опубликовано первое видео с камеры iPhonКомпания Apple довольно креативно подошла к демонстрации видеовозможностей камеры, которая используется в...
Скоро зима и пора утеплить свой дом...
Скоро зима и пора утеплить свой домЗима не за горами и кажется, пришло время задуматься о том, чтобы утеплить свой дом или квартиру. Однако ...
Игровой монитор ASUS VG248QG получил под...
Игровой монитор ASUS VG248QG получил подКомпания ASUS представила игровой монитор VG248QG, который построен на основе 24-дюймовой TN-матрицы. Нов...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Razer Mamba Elite (RZ01-02560100-R3M1). Лучшая игровая мышка с проводным подключениемОбзор Razer Mamba Elite (RZ01-02560100-R3M1). Лучшая игровая мышка с проводным подключением
Обзор Biostar Racing X470GT8. Лучшая материнская плата для AMD Ryzen 7 2700X и AMD Ryzen 5 2600XОбзор Biostar Racing X470GT8. Лучшая материнская плата для AMD Ryzen 7 2700X и AMD Ryzen 5 2600X
Обзор Thermaltake X1 RGB Cherry MX Silver (KB-TPX-SSBRRU-01). Лучшая механическая клавиатураОбзор Thermaltake X1 RGB Cherry MX Silver (KB-TPX-SSBRRU-01). Лучшая механическая клавиатура
Обзор Street Storm CVR-N8210W. Компактный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Street Storm CVR-N8210W. Компактный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Xiaomi Redmi 6 4/64GB. Недорогой смартфон с искусственным интеллектомОбзор Xiaomi Redmi 6 4/64GB. Недорогой смартфон с искусственным интеллектом
Предварительный обзор iPhone XS и iPhone...
Предварительный обзор iPhone XS и iPhoneНа вчерашней презентации компании Apple было настолько скучно, насколько это вообще возможно. Нам показал...
Обзор Immortal: Unchained. Dark Souls с ...
Обзор Immortal: Unchained. Dark Souls с Я не являюсь большим приверженцем хардкорных игр, так как считаю, что в видеоигры мы заходим для развлече...
Canon представила полнокадровую беззерка...
Canon представила полнокадровую беззерка11 сентября в Москве состоялась официальная презентация первой беззеркальной камеры Canon — EOS R. Камера...
Предварительный обзор Chuwi Hipad. Игров...
Предварительный обзор Chuwi Hipad. ИгровВ последнее время рынок планшетов как-то сильно упал. Это заметно по тому, что крупные компании перестали...
Обзор Pixel King. Ролевая игра в раскрас...
Обзор Pixel King. Ролевая игра в раскрасЯ уже много раз играл в подобного рода проекты. Здесь вам нужно раскрашивать какие-то фигуры по пикселям ...
Предварительный обзор EIZO ColorEdge CG2...
Предварительный обзор EIZO ColorEdge CG2Сейчас стало модно называть свой монитор профессиональным даже в том случае, если он таковым совершенно н...
Обзор Dragon Quest XI: Echoes of an Elus...
Обзор Dragon Quest XI: Echoes of an ElusДля отечественного геймера японские игры всегда были загадкой. Мы привыкли играть в американские и европе...
Предварительный обзор ASUS ROG Ryuo. Шик...
Предварительный обзор ASUS ROG Ryuo. ШикПользователи обожают красивые комплектующие. Такие штуки обычно стоят громадных денег и далеко не всем ну...
Обзор BikeUnchained. Велогонка для профи...
Обзор BikeUnchained. Велогонка для профиГоночные симуляторы всегда были сильной стороной мобильных проектов, так как пользователь может спокойно ...
Предварительный обзор Vivo X23. В этот р...
Предварительный обзор Vivo X23. В этот рПрактически каждый второй смартфон на сегодняшний день выходит с челкой в верхней части экрана — это нова...
Предварительный обзор Fujifilm X-T3. Нов...
Предварительный обзор Fujifilm X-T3. НовВ последнее время можно заметить явную тенденцию перехода крупных производителей фотоаппаратов с зеркальн...
Предварительный обзор Toshiba Portege X3...
Предварительный обзор Toshiba Portege X3В последнее время популярность гибридных устройств сильно возросла — пользователи не хотят платить за два...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor