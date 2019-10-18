Новый производительный вентилятор MasterFan SF120M от Cooler Master

Cooler Master объявил о доступности нового вентилятора MasterFan SF120M, последнего дополнения к серии MasterFan SF. SF120M имеет новый дизайн, который обеспечивает непревзойденную производительность по сравнению с освещением и эстетикой.

Вентилятор оснащен антивибрационным двигателем с двойными шарикоподшипниками для снижения трения, повышения производительности и снижения уровня шума. Есть также резиновые прокладки на каждом углу, чтобы дополнительно поглощать вибрации. Кроме того, рама вентилятора содержит то, что Cooler Master называет «металлическим экранированием», которое помогает поддерживать жесткость рамы и избегать нежелательных вибраций.

SF120M поставляется с тремя профилями производительности - L, M и H - от 1200 до 2000 об / мин. Небольшой переключатель, встроенный в корпус вентилятора, позволяет легко установить максимальную скорость в режиме ШИМ. MasterFan SF120M доступен за $ 45.