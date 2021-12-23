Новый радиатор для SSD накопителя Gecko Pro M.2

Akasa, ведущий поставщик аксессуаров для SSD, только что выпустила новый радиатор для дисков M.2 под названием Gecko Pro. Новая конструкция Smart Fin, основанная на их предыдущем радиаторе SSD, улучшает воздушный поток через ребра и обеспечивает оптимальное рассеивание тепла. Gecko Pro совместим с дисками SATA и NVMe M.2 размером 2280.

Накопители M.2 становятся все более важными в сборках ПК, являясь популярным вариантом как для ноутбуков, так и для ПК. По мере того, как технологии со временем совершенствуются, они стали незаменимыми в быстром и надежном хранении данных. Одна из проблем, возникающих при непрерывном чтении и записи данных это перегрев, скорость передачи данных снижается при высоких температурах.

Использование радиатора премиум-класса важно для защиты данных, хранящихся на накопителе. Gecko Pro от Akasa изготовлен из высококачественного алюминия, который отводит от привода как можно больше избыточного тепла. Конструкция Smart Fin обеспечивает улучшенный воздушный поток над традиционными вентиляторами, поскольку конвекционные потоки внутри корпуса ПК могут плавно течь по ребрам, что увеличивает теплоотвод от SSD. В комплект также входит термопрокладка премиум-класса, которая может снизить температуру SSD до 7% по сравнению с обычно используемыми термопрокладками.
Комментарии и отзывы Gecko Pro M.2 SSD
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