Новый режим камеры Night Sight от Google работает быстрее, чем другие «ночные» режимы

Google анонсировала режим ночного видения, который будет работать с приложениями для камеры Pixel 3 и 3 XL. Фотография выглядела намного ярче, чем сделанная с iPhone XS . Конечный результат, похожий на другие подобные режимы, такие как «Ночной» на телефонах Huawei, таких как P20 Pro или новый Mate 20 Pro .

Они удерживают затвор открытым дольше и выполняют последовательные фотографии, которые затем сортируются программным обеспечением, чтобы скрасить темные области и уменьшить размытость или блики от ламп или неоновых вывесок. На P20 Pro или Mate 20 Pro полное испытание «ночной съемки» занимает около четырех секунд, в течение которого вы должны держать телефон довольно устойчивым, чтобы получить хороший результат. Установлен новый порт приложения для камеры Google, в котором включена функция « Ночной прицел» на Pixel 2 XL, он делает все примерно в два раза быстрее, чем ночной режим Huawei, который является лучшим примером. Это приводит нас к мысли о том, что Google использует несколько различных программных магов для достижения результатов «Ночного зрения», это означает что нам не нужно долго удержать телефон у устойчивом положении.