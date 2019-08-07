Новый складной смартфон с тремя экранами

В начале года LG представила V50 ThinQ 5G с чехлом Dual Screen, оснащенным дополнительным экраном. Вместе они образовывали ту же конструкцию, что показана в новом видео. Вероятно, производитель решил продолжить развивать эту идею.В коротком ролике нам показывают смартфон с тонкими рамками. Затем он раскрывается, как книга, демонстрируя второй такой же экран. А в конце устройство складывается, и на внешней стороне загорается еще один небольшой дисплей, предназначенный, вероятно, для отображения уведомлений. Подробности и характеристики гаджета пока не разглашаются.Южнокорейский гигант выпустил видео приглашение на свою презентацию, в котором показан складной смартфон.О стоимости новинки пока неизвестно.