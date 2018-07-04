Новый смартфон A20 Pro и его характеристики

На борту девайса главная сдвоенная камера с оптикой 8 МП и 0,3 МП, а также фронталка на 5 МП. Батарея новинки имеет емкость 3000 мАч. В наличии модем 4G, дактилоскопический сканер и два слота для карт SIM. Дисплей Blackview A20 Pro, изготовленный по IPS-технологии, имеет диагональ 5,5 дюйма. Его разрешение составляет 1440 х 720 пикселей, а соотношение сторон – 18:9, что вполне соответствует современным стандартам. Электронная схема изготовлена на базе 4-ядерного мобильного чипсета MediaTek MT 6739, который способен работать на частоте 1,3 ГГц. Память представлена 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутреннего флэша.Стоимость смартфона составит 120 долларов.