Новый смартфон Alcatel 3C

Alcatel покажет отличный смартфон в первой половине 2018 год. Прочие спецификации включают камеры с 5-и 8-мегапиксельными матрицами (обе камеры со вспышками), аккумуляторную батарею на 3000 мАч, поддержку 2-ух SIM-карт, модули Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS.Модель может похвастать 6-дюймовым IPS-дисплеем формата HD+ (720 x 1440 точек) и сканером отпечатков пальцев, размещенным на тыльной панели. Производительность устройства обеспечивается четырехъядерным чипом MediaTek MT8321, 1 ГБ RAM и флеш-модулем на 16 ГБ.Стоимость будет 120 евро.