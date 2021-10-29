Новый смартфон Gigaset GS5 со съемным аккумулятором

Телефон сделан в Германии и оснащен 6,3-дюймовым дисплеем FHD + с каплевидным вырезом и 16-мегапиксельной камерой для селфи. Он использует чипсет MediaTek Helio G85 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. На задней панели находится основная камера на 48 МП, сверхширокая камера на 8 МП и светодиодная вспышка. Также есть емкостной сканер отпечатков пальцев.
Смартфон работает под управлением Android 11, но Gigaset гарантирует обновление до Android 12 в будущем. В телефоне также есть тройной слот для двух SIM-карт и карты microSD, NFC и разъем для наушников. Gigaset GS5 выпускается в темно-сером титановом и светло-фиолетовом цветах.