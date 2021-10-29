Новый смартфон Gigaset GS5 со съемным аккумулятором

Немецкий бренд смартфонов Gigaset Communications представил свой новый смартфон под названием Gigaset GS5. Название, вероятно, не вызывает нареканий, но на самом деле компания является бывшим подразделением Siemens и предлагает широкий спектр смартфонов среднего и надежного класса. GS5 имеет интересный изогнутый дизайн, скрытые задние камеры и кое-что, что вы не так часто видите - съемный аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Телефон сделан в Германии и оснащен 6,3-дюймовым дисплеем FHD + с каплевидным вырезом и 16-мегапиксельной камерой для селфи. Он использует чипсет MediaTek Helio G85 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. На задней панели находится основная камера на 48 МП, сверхширокая камера на 8 МП и светодиодная вспышка. Также есть емкостной сканер отпечатков пальцев.

Смартфон работает под управлением Android 11, но Gigaset гарантирует обновление до Android 12 в будущем. В телефоне также есть тройной слот для двух SIM-карт и карты microSD, NFC и разъем для наушников. Gigaset GS5 выпускается в темно-сером титановом и светло-фиолетовом цветах.