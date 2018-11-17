Новый смартфон Google Pixel 3 lite

В интернете появилась информация о смартфоне Pixel 3 lite среднего класса от компании Google. Первыми кто успел подержать в руках данный девайс, были обзощики сайта Rozetked.

На фотографиях показан среднестатистический смартфон, с разъемом для наушников 3.5мм. Телефон в глянцевом корпусе, вероятнее всего из пластика. Сбоку расположена желтая клавиша питания. Телефон также был запущен через GeekBench и пару других приложений для бенчмаркинга, поэтому появилась новая информация о спецификациях девайса. Работает устройство на процессоре Qualcomm Snapdragon 670 + Adreno 615, установлено 4 ГБ оперативной памяти + 32 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 2.915 mAh, IPS LCD экран 5,56 дюймов с разрешением 2220x1080 пикселей, основная камера на 12MP, а фронтальная камера на 8 МР, установлен Android 9.0 Pie.