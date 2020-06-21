Новый смартфон Honor получит 8 ГБ ОЗУ

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о двух еще не представленных смартфонах Honor с обозначениями MXW-AN00 и ASK-AL20. Первая модель получит мощную платформу MediaTek Dimensity 800 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и модемом 5G, 8 ГБ, 64, 128 и 256 ГБ, 6,5-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 3900 мАч, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, а также основную квадрокамеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Модель ASK-AL20 оснастят восьмиядерной платформой, 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 3900 мАч, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп и тройной основной камерой на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Комментарии и отзывы
Обзоры:
Обзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкцийОбзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкций
Самые продаваемые смартфоны 2019 года. Apple iPhone Xr 128GBСамые продаваемые смартфоны 2019 года. Apple iPhone Xr 128GB
Обзор плюсов и минусов Nokia 3.2. Бюджетник с аккумулятором на 4000 мАчОбзор плюсов и минусов Nokia 3.2. Бюджетник с аккумулятором на 4000 мАч
Новости:
Samsung готовит гибкий смартфон нового поколения

Некоторое время назад в продажу поступили смартфоны с гибким дисплеем, которые понравились аудитории благ...
Samsung Galaxy Fold теперь сможет записывать видео 4K на селфи-камеру

Смартфоны Samsung Galaxy Fold начали получать OTA-уведомление об обновлении от июня 2020 года с последним...
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении

Флагманские смартфоны Honor всегда славились мощной начинкой и приемлемым ценником, но внешне выглядели д...
Лучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&GoЛучшие отпариватели до 5000. Philips GC360/30 Steam&Go
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторовОбзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GB (LMHE1G128GG2). Лучшая карта памяти для видеорегистраторов
Обзор Defender G24. Недорогая колонка с Bluetooth 5.08Обзор Defender G24. Недорогая колонка с Bluetooth 5.08
Лучшие болгарки до 5000. DeWALT DWE4151Лучшие болгарки до 5000. DeWALT DWE4151
Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2
Представлен монитор Dell Alienware AW252...
Представлен монитор Dell Alienware AW252Компания Dell представила игровой монитор Alienware AW2521H, главной особенностью которого стала частота ...
Samsung Terrace отправился в релиз...
Samsung Terrace отправился в релизСегодня показания Samsung официально представила свои новые телевизоры Samsung Terrace, которые предназна...
Стриминговый сервис Disney + набрал 50 м...
Стриминговый сервис Disney + набрал 50 мПолгода назад Disney представила собственный стриминговый сервис Disney + в которой находится вся библиот...
Abkoncore C710S для новых видеокарт...
Abkoncore C710S для новых видеокартНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует вы...
ASRock анонсировала видеокарту ITX разме...
ASRock анонсировала видеокарту ITX размеASRock анонсировала видеокарту ITX размера, предназначенная для компактных систем. При своих размерах вид...
Планшет Honor Tab V6 с Wi-Fi 6+ и 5G поя...
Планшет Honor Tab V6 с Wi-Fi 6+ и 5G пояБренд Honor дал старт китайским продажам планшета Honor Tab V6, официальный дебют которого состоялся еще ...
Pixel 3 и Pixel 3 XL сняли с продаж...
Pixel 3 и Pixel 3 XL сняли с продажСмартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL сняли с продаж с официального сайта онлайн-магазина компаний Google. ...
Вышло новое обновление Swamps of Corsus ...
Вышло новое обновление Swamps of Corsus Компьютерная игра Remnant: From the Ashes получила новое обновление Swamps of Corsus DLC которое будет до...
Windows 10X выйдет на ноутбуках...
Windows 10X выйдет на ноутбукахНекоторое время назад появилась информация о том, что операционная система Windows 10X вроде как готова к...
Обзор «Звук». Слушаем музыку на смартфон...
Обзор «Звук». Слушаем музыку на смартфонКогда-то давно музыканты зарабатывали на продаже своих альбомов, но повсеместное распространение интернет...
Представлен портативный 4K-монитор Deskl...
Представлен портативный 4K-монитор DesklВ продаже появился портативный монитор Desklab, который может похвастаться компактностью и широкими возмо...
Обзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портат...
Обзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портатВ текущих реалиях с карантинными мероприятиями в мире нас ждет лето внутри своих городов. Одной из возмож...
Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PDОбзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PD
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Обзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлениемОбзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлением
Обзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАчОбзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАч
Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/секОбзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor