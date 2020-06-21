Новый смартфон Honor получит 8 ГБ ОЗУ

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о двух еще не представленных смартфонах Honor с обозначениями MXW-AN00 и ASK-AL20. Первая модель получит мощную платформу MediaTek Dimensity 800 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и модемом 5G, 8 ГБ, 64, 128 и 256 ГБ, 6,5-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 3900 мАч, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, а также основную квадрокамеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Модель ASK-AL20 оснастят восьмиядерной платформой, 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 3900 мАч, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп и тройной основной камерой на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп.