Новый смартфон Huawei Y7 Pro (2019)

Компания Huawei всего через несколько дней после запуска в Huawei P Smart (2019) в Европе, его более доступный родственник Huawei Y7 Pro (2019) появился во Вьетнаме. Y7 Pro (2019) визуально очень похож на P Smart (2019), но с очень разными внутренностями.

Чипсет представляет собой Qualcomm Snapdragon 450, в то время как экран имеет 6,26-дюймовую ЖК-панель с разрешением HD+, высотой надреза и соотношением сторон 19:9. В телефоне всего 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Huawei Y7 Pro (2019) можно найти на вьетнамском сайте Huawei, а также в интернет-магазине Lazada. Цена составляет 3 990 000 донгов или около 170 долларов.