Новый смартфон LG

Инженеры LG решили предложить свой вариант. Отверстие будет включать в себя не только «фронталку», но и дополнительные датчики. Изображения, включенные в патентную документацию, демонстрируют вытянутое по горизонтали отверстие, расположенное в верхней части по центру. Ресурс LetsGoDigital не уточняет, какой тип датчиков будет вмонтирован в «дырявый» экран. Возможно, производитель намерен использовать 3D-сенсоры для более эффективного распознавания лиц.На рынке представлен целый ряд подобных устройств. Как правило, в верхнем углу экрана расположено отверстие, предназначенное для селфи-камеры. Такое решение позволяет добиться минимальной ширины рамок по периметру дисплея.О стоимости новинки пока неизвестно.