Новый смартфон Lenovo Legion Y90 с экраном 144 Гц

Lenovo объявила, что откроет новый год, представив игровой смартфон в первый день 2022 года. Новый игровой смартфон Lenovo Legion Y90 раскрыла несколько характеристик дисплея телефона.

Lenovo Legion Y90 будет оснащен 6,92-дюймовым экраном E4 AMOLED с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 720 Гц. Панель поддерживает HDR, а смартфон будет поставляться с двухмоторной системой с воздушным охлаждением для стабильной работы.

Lenovo не раскрыла подробности этой системы охлаждения, но сотрудник компании поделился снимком экрана, заявив, что Legion Y90 продолжит запускать игры со скоростью 120 кадров в секунду и останется относительно прохладным даже после 30 минут игры.
Комментарии и отзывы Lenovo Legion Y90
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