Новый смартфон Nokia 3.2

В России Nokia 3.2 представлен в черном и стальном цветах.Новинка работает на операционной системе Android 9 Pie и входит в программу Android One. Nokia 3.2, как и все смартфоны бренда, получит два крупных обновления ОС и ежемесячные патчи системы безопасности в течение трех лет.Nokia 3.2 имеет выделенную кнопку вызова «Google Ассистента». Нажав на неё, можно быстро активировать помощника и узнать у него интересующую информацию, отправить сообщение, построить маршрут, включить музыку и т. д. Ассистент показывает в приложении полный план на день, включая предстоящие дела, напоминания и прогноз погоды. Кроме того, в кнопку питания встроен светодиодный индикатор, помогающий видеть уведомления от различных приложений.О стоимости новинки пока неизвестно.