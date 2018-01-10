Новый смартфон Нокиа 6

HMD Global выпустит смартфон в первой половине этого года с неопределенной характеристикой. На задней панели расположен модуль на шестнадцать мегапикселей, а на передней – на восемь мегапикселей. Диагональ дисплея не изменилась, составляет она 5.5 дюймов. А вот насчёт операционной системы возникло немало противоречивых мнений. В продажу Нокиа 6 второго поколения поступит с Андроид 7.1, хотя производители и обещают, что уже в скором времени смартфон будет обновлён до Андроид 8.0. Орео. Стоимость за гаджет будет составлять около 245 долларов.