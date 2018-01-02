Новый смартфон Nokia 7

Новинка базируется на 8-ядерном процессоре Snapdragon 630 производства Qualcomm и оборудована Full HD экраном с 5,2-дюймовой диагональю (1920 х 1080 точек), защищенным стеклом 2.5D со скругленными краями. В наличии 4 либо 6 Гб ОЗУ и 64 Гб внутренней памяти (возможность применения microSD-карт до 128 Гб), 5- и 16-мегапиксельная камеры, аккумулятор емкостью в 3000 мА/ч, сканер отпечатка пальца. Одной из особенностей модели является двусторонняя съемка Dual-Sight, при которой одновременно задействованы обе камерыАппарат облачен в корпус с рамкой из алюминия, а панели имеют скругленную форму и покрыты стеклом Corning Gorilla Glass 3.