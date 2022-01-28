Новый смартфон OSOM OV1

Первый смартфон Essential под названием Essential PH-1 не имел большого успеха, и вскоре после его выпуска компания прекратила свою деятельность. Теперь Essential вернулась, на этот раз как компания OSOM, чтобы выпустить свой ориентированный на конфиденциальность телефон под названием OSOM OV1.

В твите компания поделилась изображением смартфона OSOM OV1 в четырех цветовых решениях: солнечно-желтом, северном зеленом, сумеречном синем и темно-фиолетовом. Компания хочет, чтобы пользователи сети могли выбрать цвет вод свой вкус и стиль. Что касается его спецификаций, смартфон будет оснащен треугольным модулем камеры на задней панели с двумя объективами. Он также имеет большую светодиодную вспышку рядом с линзами. Он будет работать на чипсете Qualcomm, однако подробностей о точном чипсете нет.

Кроме того, телефон ориентирован на конфиденциальность и безопасность. Он будет иметь сканер отпечатков пальцев на задней панели и будет работать на стандартной ОС Android. Телефон дебютирует этим летом.
Комментарии и отзывы OSOM OV1
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