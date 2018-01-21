Новый смартфон OUKITEL K10

Компания OUKITEL выпустит в первой половине 2018 года живучий смартфон с хорошей скидкой. Производитель утверждает, что аккумулятора К10 хватает на целую неделю при нормальном использовании или на 2-3 дня при активном использовании. Кроме того, устройство способно отдавать энергию и использоваться в качестве внешнего аккумулятора для зарядки других гаджетов.Компания OUKITEL начинает принимать предзаказы на свой новый смартфон K10, который отличается монструозной емкостью — 11 000 мАч. В рамках акции с 15 по 29 января вы сможете приобрести этот уникальный аппарат с 50-долларовой скидкой.Стоимость смартфона составит 299,99 доллара.