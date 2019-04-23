Новый смартфон OUKITEL K12 с мощным аккумулятором на 10 000 мАч

Состоялась премьера смартфона-пауэр банка K12 с аккумулятором на 10 000 мАч и очень быстрой зарядкой.

Почти всю переднюю часть занимает 6.3-дюймовый Full HD+ дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей, соотношением сторон 19.5:9 и вырезом-капелькой. Модель чипа пока не уточняется, но известно, что он выполнен по 12-нм техпроцессу. Смартфон имеет 6ГБ оперативной памяти и встроенной — 64 ГБ.

Литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку стандарта 5В/6А. Если раньше она занимала 3-4 часа, то по этой технологии аппарат набирает 100% заряда всего за 2 часа. Если говорить об автономности, экономичный процессор и программные оптимизации позволяют OUKITEL K12 работать до недели на одной зарядке.

Продажи OUKITEL K12 начнутся в конце мая или начале июня, цена будет объявлена ближе к релизу.