Новый смартфон Redmi 7A

За возможности съемки отвечает 13-мегапиксельная тыльная камера, для селфи и видеозвонков на лицевой панели устройства предусмотрена камера с разрешением сенсора 5 Мп и функцией распознавания лица. Аккумулятор на 4000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 10 Вт. В список мультимедийных возможностей смартфона входит модуль FM-радио, не требующий подключения внешней антенны.Смартфон в корпусе из поликарбоната с брызгозащитным покрытием P2i оснащён 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9 без отверстий и вырезов. «Сердцем» Redmi 7A стал восьмиядерный процессор Snapdragon 439 при поддержке 2 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенного хранилища с возможностью расширения картами памяти microSD составляет 16 или 32 ГБ в зависимости от конфигурации.Стоимость новинки составит 8500 тысяч рублей.