Новый смартфон Samsung Galaxy M33 5G с Exynos 1200

Samsung работает над преемником Galaxy M32, выпущенным ранее в этом году, который, будет называться Galaxy M33. Прототип этой модели был обнаружен в базе данных Geekbench, где он появился с чипсетом Exynos 1200. Это тот же процессор, с которым был замечен Galaxy A53 5G и их предварительные оценки тоже довольно схожи. На самом деле вполне вероятно, что Galaxy M33 будет переименован в A53, но с одним существенным отличием - гораздо большей батареей.

Прототип Galaxy M33, который засветился на Geekbench, имел 6 ГБ ОЗУ, хотя при запуске телефон может быть предложен с несколькими конфигурациями памяти. Говоря о запуске, поскольку прототип работал под управлением Android 12, мы ожидаем, что доработанный продукт будет дебютировать с этой же версией ОС.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M33 5G
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