Новый смартфон Vivo Y71t

Vivo Y71t работает под управлением Android 11 с OriginOS 1.0 наверху и оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD + с соотношением сторон 20: 9. Под капотом Vivo Y71t имеет восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 810 SoC, а также графический процессор Mali-G57 и 8 ГБ оперативной памяти LDRR4 в стандартной комплектации. Встроенная оперативная память также поддерживает виртуальное расширение до 4 ГБ для улучшения многозадачности. Варианты подключения включают в себя 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS, USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Также есть сканер отпечатков пальцев на дисплее.