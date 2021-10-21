Новый смартфон Vivo Y71t

Vivo Y71t был запущен как последняя модель в линейке Y. Новый телефон Vivo оснащен AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 20: 9 и каплевидным вырезом. Vivo Y71t включает в себя две задние камеры, быструю зарядку 44 Вт и восьмиъядерный процессор MediaTek Dimensity 810 SoC. Он также имеет до 256 ГБ встроенной памяти и два различных цветовых варианта Mirage и Midnight Blue. Другие ключевые особенности Vivo Y71t включают 64-мегапиксельную основную камеру, пятислойную систему жидкостного охлаждения и 98-процентную широкую цветовую гамму DCI-P3.

Vivo Y71t работает под управлением Android 11 с OriginOS 1.0 наверху и оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD + с соотношением сторон 20: 9. Под капотом Vivo Y71t имеет восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 810 SoC, а также графический процессор Mali-G57 и 8 ГБ оперативной памяти LDRR4 в стандартной комплектации. Встроенная оперативная память также поддерживает виртуальное расширение до 4 ГБ для улучшения многозадачности. Варианты подключения включают в себя 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS, USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Также есть сканер отпечатков пальцев на дисплее.
Комментарии и отзывы Vivo Y71t
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