Новый смартфон Vivo Y7x с дисплеем 120 Гц

Vivo недавно выпустила в Индии несколько смартфонов серии Y, такие как Vivo Y21T , Vivo Y33T , Vivo Y21e , Vivo Y21A и Vivo Y75 5G. Новая информация показывает, что компания готовится к запуску еще одного телефона серии Y под названием Vivo Y7x в Индии.

Согласно отчету, ожидается, что Vivo Y7x будет оснащен 6,44-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Неясно, оснащено ли устройство ЖК или AMOLED-дисплеем. Смартфон имеет боковой сканер отпечатков пальцев. Vivo Y7x, скорее всего, будет работать на чипсете Helio G96. Они могут поставляться с ОС Android 11 и пользовательским интерфейсом FunTouchOS. Смартфон будет оснащен до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. О возможностях батареи и камеры Y7x ничего не известно. Запуск Vivo Y7x намечен на конец этого февраля или начало марта.
Комментарии и отзывы Vivo Y7x
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