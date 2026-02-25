Новый смартфон Vivo получит АКБ ёмкостью 11000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что компания Vivo готовит к выходу смартфон с аккумулятором ёмкостью более 10000 мАч. Типичное значение одноэлементной кремниевой батареи, которое будет указано в рекламных материалах, составит от 11000 до 12000 мАч.

Напомним, что в ближайшее время ожидается выход смартфона Vivo V70 FE, которому приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, 6,83-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной основной камеры с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 32 Мп, 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 7360-Turbo с тактовой частотой до 2.5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 256 и 512 ГБ встроенной памяти, поддержки 90-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP69 и стереодинамиков.
