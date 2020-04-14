Новый смартфон Vivo засветился в базе TENAA

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о новом смартфоне компании Vivo, который имеет кодовое обозначение V1965A. Новинка характеризуется 6,53-дюймовым Full HD+ дисплеем (2340:1080 пикселей) со врезанной селфи-камерой на 16 Мп, основной каадрокамерой на 13, 8, 2 и 2 Мп, дактилоскопом на задней крышке, неназванной восьмиядерной платформой( возможно, это Snapdragon 665), 6/8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4880 мАч, а также операционной системой Android 10. Габариты гаджета составляют - 162,04 × 76,46 × 9,11 мм, а вес 197 г. Точных данных о дате выхода смартфона нет, но, скорее всего, это состоится уже скоро.