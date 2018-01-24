Новый смартфон Xiaomi Mi 6X

Компания Xiaomi выпустит в первой половине 2018 года отличный , полноэкранный смартфон Разъем USB Type-C и 3,5-мм гнезде для наушников. Более подробные спецификации пока не раскрываются. В тыльной части корпуса находится двойная камера, модули которой установлены по вертикали. Там же располагается дактилоскопический сенсор.Гаджет оснастят Full Screen экраном 18:9. По предварительным данным, размер диагонали составит 5,7 или 5,9 дюйма, а разрешение будет соответствовать формату FHD+ (2160 × 1080 точек).О цене пока ни чего говорится.