Новый смартфон Xiaomi Redmi K50 Gaming

Xiaomi Redmi K50 это преемник апрельского смартфона Xiaomi Redmi K40 с процессором Dimensity 1200. Источник сообщает, что Redmi K50 Gaming будет поставляться с чипсетом Dimensity 9000 - последней флагманской платформой тайваньского производителя микросхем. Он сохранит 64-мегапиксельную основную камеру и батарею на 5000 мАч, на этот раз дисплей будет оснащен сканером отпечатков пальцев.

Внешний и внутренний дизайн Redmi K50 Gaming будет немного отличаться от K40, что обеспечит лучшую реализацию и производительность охлаждающих решений. Пока нет точной даты выхода смартфона, но если мы возьмем выпуск Redmi K40 в качестве ориентира, то мы должны увидеть серию Redmi K50 в первом квартале 2022 года,