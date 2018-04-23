Новый смартфон ZTE Nubia получит АКБ на 4870 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружилась информация о смартфоне Nubia NX617J, который еще не был представлен официально. Сообщается, что устройство получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей (формат Full HD+) и соотношением сторон 18:9), восьмиядерный процессор Snapdragon 625 с графикой Adreno 506 и сотовым модемом X9 LTE, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 32 или 128 ГБ встроенной памяти, двойную камеру на 8- и 16- Мп, фронтальную камеру на 16 Мп, аккумулятор на 4870 мАч и операционную систему Android 7.1.2 Nougat. Габариты смартфона равны 158,8:75,61:8,45 мм, а вес – 194 граммам.