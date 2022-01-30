Новый смартфон из серии Redmi Note 11 получит 16/512 ГБ памяти

Китайские источники поделились подробностями о неназванном смартфоне из серии Redmi Note 11, который фигурирует в базе китайского регулятора под каталожным номером 2201116SC. Устройство получит восьмиядерную платформу Snapdragon 695 5G, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной 67-Вт зарядки, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, 6, 8, 12 или 16 ГБ оперативной и 64, 128, 256 и 512 ГБ встроенной флеш-памяти, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1080 точек и частотой обновления 120 Гц, ИК-излучатель, размеры 164,19:76,1:8,12 мм и массу 202 г. Ориентировочная цена и дата анонса смартфона пока не раскрываются.